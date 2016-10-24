Парламент Венесуели має намір почати процедуру імпічменту Мадуро

Відповідну постанову було прийнято на позачерговій сесії вищого законодавчого органу, передає РБК з посиланням на El Universal.

Прийнята угода включає дев'ять пунктів, серед яких, крім імпічменту Мадуро, значиться «оголошення про порушення конституційного порядку та скоєння державного перевороту», підкреслює видання.

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Як відзначає Reuters, в якийсь момент сесія була перервана через те, що до зали увірвалися близько сотні соціалістів, які викрикували гасла на пыдтримку Мадуро. Опозиція повідомила, що деякі парламентарії постраждали від дій демонстрантів.

Позачергове засідання парламенту було скликано після того, як у п'ятницю центральна виборча комісія Венесуели призупинила збір підписів для проведення референдуму за усунення Мадуро.