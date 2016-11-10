Обама не захотів фотографуватися з Трампом біля Білого дому - WSJ

Чинний президент США Барак Обама відмовився фотографуватися зі своїм наступником Дональдом Трампом біля входу до Білого дому.

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