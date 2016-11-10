Обама не захотів фотографуватися з Трампом біля Білого дому - WSJ
21:37, 10 листопада 2016Світ
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Чинний президент США Барак Обама відмовився фотографуватися зі своїм наступником Дональдом Трампом біля входу до Білого дому.
Дональд Трамп і Барак Обама / REUTERS
Зазвичай при передачі влади від одного президента іншому обидва лідера разом з подружжям фотографуються біля південного виходу з Білого дому, повідомляє The Wall Street Journal.
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Цього разу традиційну церемонію нібито скасував Обама без пояснення причин.
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