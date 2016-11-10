"Я дуже натхнений": Обама поділився враженнями від зустрічі з Трампом

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому за підсумками їх зустрічі в Овальному кабінеті.

Як зауважив Обама, він провів чудову розмову з Трампом з широкого кола питань. Зокрема, мова йшла про деякі організаційні питання щодо підготовки перехідного процесу у Білому Домі.

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"Ми говорили про зовнішню політику. Ми говорили про внутрішню політику, і, як я сказав минулого вечора, моїм першим пріоритетом у найближчі два місяці буде намагання полегшити перехідний період, який забезпечить успішність обраного президента", - наголосив Обама.

"І я дуже натхнений… бажанням обраного президента Трампа співпрацювати з моєю командою довкола багатьох питань, з якими зіштовхується ця велична країна. І я вважаю, що це важливо для усіх нас, незважаючи на партійну приналежність або політичні уподобання, зараз зібратися разом, працювати разом, щоб впоратися з багатьма викликами, які постають перед нами", - наголосив Обама.