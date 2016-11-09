Трамп здобув перемогу завдяки чоловікам, літнім виборцям і "білим" – інфографіка ВВС

Як повідомляє ВВС, за даними екзитполів, за Трампа частіше голосували чоловіки - 53% чоловіків проголосували за республіканця, в той час як 54% жінок підтримали Хілларі Клінтон.

Окрім того, підтримка Трампа була сильнішою серед літнього населення.

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За даними екзитполів, чим старше вікова категорія – тим більше голосів за кандидата від республіканців.

Разом з тим Трампа підтримала більшість "білих" виборців – 58%, коли "чорні" віддали лише 8% голосів.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.