Трамп здобув перемогу завдяки чоловікам, літнім виборцям і "білим" – інфографіка ВВС

18:06, 09 листопада 2016
Світ
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Кандидату від республіканців на пост президента США Дональду Трампу забезпечили перемогу раніше "демократичні" штати, включаючи Пенсільванію, Флориду, Огайо і Айову, які проголосували за республіканців.

Дональд Трамп / REUTERS

Як повідомляє ВВС, за даними екзитполів, за Трампа частіше голосували чоловіки - 53% чоловіків проголосували за республіканця, в той час як 54% жінок підтримали Хілларі Клінтон.

Інфографіка ВВС

Окрім того, підтримка Трампа була сильнішою серед літнього населення.

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За даними екзитполів, чим старше вікова категорія – тим більше голосів за кандидата від республіканців.

Інфографіка ВВС

Разом з тим Трампа підтримала більшість "білих" виборців – 58%, коли "чорні" віддали лише 8% голосів.

Інфографіка ВВС

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

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