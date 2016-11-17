Не менше п'яти людей загинули при пожежі в столиці Перу

Займання почалося в нещодавно відремонтованому кінозалі Ларкомар-молла, де на прес-показ зібралися місцеві журналісти, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Причини займання на даний момент невідомі.

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Посольство Британії, розташоване навпроти торгового центру, тимчасово припинило роботу.

Ларкомар-хол управляється чилійської компанією Parque Arauco.

Цього тижня на час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проходить з 17 по 20 листопада, в готелі навпроти молла має розміститися президент США Барак Обама, проте в даний момент невідомо, чи буде чинний глава держави змінювати місце перебування в Лімі.