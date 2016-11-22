Швеція розмістить на острові Готланд ракетні установки часів "холодної війни" - The Times (відео)

Для цього було ухвалене рішення "розконсервувати" ракетні установки часів "холодної війни", які зберігалися в музеї, передає ЄвроПравда з посиланням на The Times.

Повідомляється, що Швеція відправить на острів Готланд наземні установки Kustrobotbatteri 90, збудовані у 1987 році для протикорабельного ракетного комплексу Saab Robotsystem 15 (RBS-15). Ці ракетні установки були виведені з експлуатації у 2000 році.

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Зараз Швеція направляє на острів установки Kustrobotbatteri 90, які встановили на автомобілі Scania.

"Установки будуть встановлюватися на вантажівки з ракетами і системами наведення, деталі для яких збирали у музеї, а також з чинних кораблів.

"Ми проаналізували, чи можливо відновити пускові установки. Низка вантажівок збереглася у робочому стані. Ми додали компоненти із сучасних ракетних катерів і кораблів, які мають подібні ракетні системи", – цитує видання контр-адмірала Томас Енгевала.

Варто додати, що раніше на каналі шведських Збройних сил в YouTube з'явилося відео випробування відновлених установок.

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція переглядає свої системи зв'язку для екстрених служб і служб безпеки через напруженість у Балтійському регіоні, посилену діями Росії в Україні.