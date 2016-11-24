У Трампа може статися серцевий напад просто у Білому домі - лікар
Для новообраного президента США Дональда Трампа президентство може стати смертельним через безсонні ночі та виснажливий графік роботи.
Про це заявив кардіолог Патрік Хека, передає Express.
Він розповів, що під час передвиборної кампанії лікар Трампа заявив, що у політика "відмінне здоров'я". Проте Хек з ним не згоден. Більше того, він стверджує, що існує великий ризик того, що у Трампа станеться серцевий напад просто у Білому домі.
Читайте такожТрамп виступив проти ще одного "перезавантаження" у відносинах з Росією
"Для людини у 70 років напружена кампанії (передвиборна - Ред.), безсонні ночі та виснажливий графік, особливо в останні кілька тижнів, повинні були сильно вплинути на його серце", - розповів Хек, додавши, що людина віку Трампа зазвичай може ще у середньому прожити 14 років.
В США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.