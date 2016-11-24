У Трампа може статися серцевий напад просто у Білому домі - лікар

Про це заявив кардіолог Патрік Хека, передає Express.

Він розповів, що під час передвиборної кампанії лікар Трампа заявив, що у політика "відмінне здоров'я". Проте Хек з ним не згоден. Більше того, він стверджує, що існує великий ризик того, що у Трампа станеться серцевий напад просто у Білому домі.

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"Для людини у 70 років напружена кампанії (передвиборна - Ред.), безсонні ночі та виснажливий графік, особливо в останні кілька тижнів, повинні були сильно вплинути на його серце", - розповів Хек, додавши, що людина віку Трампа зазвичай може ще у середньому прожити 14 років.

В США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.