Фільм про вбивство Буша отримав приз ФІПРЕССІ

У суботу ввечері були оголошені переможці щорічного кінофестивалю в Торонто, повідомляє Лента.ру.

Головний приз фестивалю отримала романтична драма "Bella" мексиканського режисера Алехандро Гомеса Монтеверде (Alejandro Gomez Monteverde). Ця стрічка також стала лідером глядацького голосування, що свідчить про її високі шанси отримати "Оскар".

Останні декілька років володарі призу глядацьких симпатій фестивалю в Торонто отримували і "Оскар". Серед них, фільми "Краса по-американськи" і "Життя прекрасне" – вони отримали нагороди Кіноакадемії за кращий фільм. Торішній лідер глядацького голосування - південноафриканський фільм "Tsotsi" ("Цоці") - завоював "Оскар-2005" в категорії "кращий фільм іноземною мовою".

Робота британського режисера Гебріеля Ренджема (Gabriel Range) "Смерть президента", яка викликала скандальний резонанс - документальна фікція, що розповідає про вбивство Джорджа Буша, удостоєна призу Міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕССІ. Отримуючи нагороду, Ренджем повідомив, що досягнуто угоди про прокат "Смерті президента" в американських кінотеатрах.

До числа володарів призів увійшов і норвезький режисер Хоакім Трієр (Joachim Trier), його фільм "Реприза" ("Reprise") тримав Diesel Discovery Award - нагороду, що вручається за наслідками голосування акредитованих на кінофестивалі журналістів.

Всього в рамках 31-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто за 10 днів було продемонстровано 352 фільми.