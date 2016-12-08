Злощасний "Адмірал Кузнєцов": комісія визначилася із основною версією щодо втрати другого літака - "Ъ"
Передбачається, що трос аерофінішера обірвався через помилку пілота: можливо, пілот Су-33 перевищив максимально допустиме відхилення по осі посадки, створивши тим самим надмірне навантаження на трос.
Комісія, яка займається розслідуванням втрати другого літака, який намагався сісти на палубу авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" визначила основну версію події. Про це з посиланням на джерело, близьке до Головного штабу ВМФ РФ, і топ-менеджера підприємства авіаційної промисловості пише "КоммерсантЪ".
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Картина подій, з їх слів, виглядала приблизно так. Винищувач виконав бойове завдання на території Сирії, після чого повертався на борт крейсера. Польотні умови оцінювалися як хороші: помірне хвилювання, пряма видимість до 10 км і вітер не більше 12 вузлів.
Причетний до розслідування співрозмовник видання стверджує, що спочатку все відбувалося в штатному режимі: керівник польотів, який перебував на командно-диспетчерському пункті корабля, дав йому дозвіл на посадку, і останній приступив до виконання маневру.
Літак зачепився трос гаком і почав знижувати оберти двигуна. Через приблизно 50 м трос обірвався і Су-33 продовжив рух. Ввімкнути форсаж і зробити спробу заходу на друге коло пілот вже не встигав. Через кілька секунд керівник польотів віддав пілотові команду катапультуватися, що він негайно і зробив. Сам літак звалився з палуби в море.
Співрозмовники видання розповіли, що в якості основної причини аварії комісія Міноборони РФ розглядає саме людський фактор: фахівці встановили, що відхилення по осі посадки винищувача було перевищено майже на півметра від гранично допустимого (4,7 м замість 4,2 м).
"Обрив троса міг статися через брак, допущений на виробництві, однак цю версію відкидають на Пролетарському заводі, що виробляє аерофінішери злітно-посадочного комплексу "Світлана-2": їх представник стверджує, що троси, встановлені на "Адміралі Кузнєцові", пройшли весь цикл випробувань, у тому числі на розрив", - зазначає видання.
"Важливо розуміти послідовність: або трос не витримав навантаження через помилку, допущену при приземленні, або трос обірвався, що і призвело до аварії. Але судячи з параметрів літака в момент приземлення, навіть повністю справний трос такого навантаження не витримав — очевидна помилка пілотування", — говорить співрозмовник, близький до розслідування.
Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.
А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".