Злощасний "Адмірал Кузнєцов": комісія визначилася із основною версією щодо втрати другого літака - "Ъ"

Комісія, яка займається розслідуванням втрати другого літака, який намагався сісти на палубу авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" визначила основну версію події. Про це з посиланням на джерело, близьке до Головного штабу ВМФ РФ, і топ-менеджера підприємства авіаційної промисловості пише "КоммерсантЪ".

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Картина подій, з їх слів, виглядала приблизно так. Винищувач виконав бойове завдання на території Сирії, після чого повертався на борт крейсера. Польотні умови оцінювалися як хороші: помірне хвилювання, пряма видимість до 10 км і вітер не більше 12 вузлів.

Причетний до розслідування співрозмовник видання стверджує, що спочатку все відбувалося в штатному режимі: керівник польотів, який перебував на командно-диспетчерському пункті корабля, дав йому дозвіл на посадку, і останній приступив до виконання маневру.

Літак зачепився трос гаком і почав знижувати оберти двигуна. Через приблизно 50 м трос обірвався і Су-33 продовжив рух. Ввімкнути форсаж і зробити спробу заходу на друге коло пілот вже не встигав. Через кілька секунд керівник польотів віддав пілотові команду катапультуватися, що він негайно і зробив. Сам літак звалився з палуби в море.

Співрозмовники видання розповіли, що в якості основної причини аварії комісія Міноборони РФ розглядає саме людський фактор: фахівці встановили, що відхилення по осі посадки винищувача було перевищено майже на півметра від гранично допустимого (4,7 м замість 4,2 м).

"Обрив троса міг статися через брак, допущений на виробництві, однак цю версію відкидають на Пролетарському заводі, що виробляє аерофінішери злітно-посадочного комплексу "Світлана-2": їх представник стверджує, що троси, встановлені на "Адміралі Кузнєцові", пройшли весь цикл випробувань, у тому числі на розрив", - зазначає видання.

"Важливо розуміти послідовність: або трос не витримав навантаження через помилку, допущену при приземленні, або трос обірвався, що і призвело до аварії. Але судячи з параметрів літака в момент приземлення, навіть повністю справний трос такого навантаження не витримав — очевидна помилка пілотування", — говорить співрозмовник, близький до розслідування.

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.

А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".