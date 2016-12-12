Радбез ООН за ініціативою України засудив теракти у Стамбулі

10:12, 12 грудня 2016
Світ
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Рада Безпеки ООН прийняла заяву для преси, в якому засудила терористичні атаки в Туреччині, через які загинули щонайменше 39 людей.

Рада безпеки ООН висловив співчуття сім'ям жертв / Фото ukraineun.org

Про це йдеться в Twitter української місії в ООН.

Заява Радбезу ООН з приводу терактів / twitter.com/UKRinUN

"Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили мерзенні і боягузливі терористичні напади у місті Стамбул (Туреччина) 10 грудня, під час яких щонайменше 39 осіб були вбиті і 155 отримали поранення", - йдеться в документі.

Члени Ради Безпеки висловили співчуття сім'ям жертв і зазначили, що "тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найбільш серйозних загроз міжнародному миру і безпеці".

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У заяві також підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації, виконання, фінансування та забезпечення терористичних нападів. У зв'язку з цим РБ ООН закликала всі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини та іншими відповідними органами.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок двох вибухів у Стамбулі 10 грудня загинули 39 осіб, 166 осіб отримали поранення.

В центрі Стамбула стався вибух недалеко від стадіону футбольного клубу Бешикташ Vodafone Arena. Другий вибух прогримів в парку неподалік від стадіону. Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив з офіційною заявою після терактів у Стамбулі, заявивши, що метою терористів була максимальна кількість жертв.

Пізніше стало відомо, що в Туреччині оголошено однодену національну жалобу.

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Теги: #теракт