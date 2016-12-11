Кількість жертв теракту в Стамбулі збільшилася до 38 осіб

Кількість жертв теракту в Стамбулі зросла до 38 осіб, повідомляє Новое время з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

Як зазначається, серед загиблих в результаті теракту в Стамбулі - 30 поліцейських і 7 цивільних осіб, ще одне тіло наразі опізнати не вдалося.

Крім того, Сойлу повідомив про затримання 13 осіб за підозрою в причетності до теракту.

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Як повідомляв УНІАН, що в результаті двох вибухів у Стамбулі 10 грудня загинуло 29 осіб, 166 осіб отримали поранення.

Раніше у центрі Стамбула стався вибух недалеко від стадіону футбольного клубу Бешікташ Vodafone Arena. Другий вибух прогримів в парку неподалік стадіону.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив з офіційною заявою після терактів у Стамбулі, заявивши, що метою терористів було максимальне число жертв.

Пізніше стало відомо, що в Туреччині оголосили одноденну національну жалобу.