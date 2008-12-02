Літак президента Польщі замерз у Монголії

Двадцятиградусний мороз в Монголії вивів з ладу літак Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який знаходиться з візитом в цій країні, повідомляє у вівторок польський телеканал TVN24.

Польський президент, який здійснює турне азійськими країнами, у вівторок вранці повинен був вилетіти з Улан-Батора в Токіо, проте через поломки урядового Ту-154 досі перебуває в Монголії. За даними канцелярії президента, нічний мороз вивів з ладу механізми управління закрилками. Зараз машину "розморожують" монгольські техніки. У випадку, якщо вони не доб`ються успіху, Качинському доведеться летіти в Токіо чартерним рейсом. У жовтні президентові Польщі вже довелося здійснити закордонну поїздку на чартері. Тоді канцелярія прем`єра Дональда Туска відмовила главі держави в можливості скористатися спецбортом для поїздки на саміт ЄС в Брюсселі. Поїздка Качинського на саміт обійшлася польським платникам податків в 150 тисяч злотих (близько 60 тисяч доларів).

РИА Новости