В Індії 12 людей заарештували за відмову встати під час гімну у кінотеатрі

Про це повідомляє The Guardian.

Під час кінофестивалю організатори повідомили поліції про гостей, які відмовляються стояти.

Слідчий поліції штату Керала Аніл Кумар повідомив, що всі затримані були звільнені під заставу. Однак поліція почала розслідування, щоб виявити, чи порушили вони закон про національну пошану 1971 року.

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Видання пише, що вперше закон про звучання гімну в індійських кінотеатрах був прийнятий в 60-е роки після війни з Китаєм, однак за його виконанням ніхто не стежив.

Напередодні Верховний суд Індії постановив, що перед початком кожного сеансу в кінотеатрах повинен грати національний гімн, а під час його прослуховування глядачі повинні стояти.

"Люди повинні перестати слідувати індивідуальним уявленням про свободу і мати почуття вчиненого патріотизму", - повідомили представники суду.