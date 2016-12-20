На тлі вбивства свого посла РФ "скромно" оголосила про один ефективний формат щодо Сирії, відкинувши США і союзників

Інші формати виявилися не ефективними, заявив він після тристоронніх переговорів у Москві, пише Русская служба BBC.

"Вважаю найбільш ефективним той формат, який ви сьогодні спостерігаєте. Це не спроба кинути тінь на зусилля інших наших партнерів домогтися прогресу у врегулюванні сирійської кризи. Це просто констатація факту", - сказав Лавров на прес-конференції після переговорів з главами зовнішньополітичних відомств Туреччини та Ірану.

Читайте такожУряд Сирії дозволив ООН посилити моніторинг в Алеппо

"На сьогоднішній день формат "трійки" - Іран, Росія і Туреччина, принаймні практичними справами доводить свою потрібність", - додав російський міністр. За його словами, саме "дії наших трьох країн допоможуть подолати застій в зусиллях по сирійському врегулюванню".

У вівторок в Москві пройшли переговори за участю Сергія Лаврова, глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. Турецький міністр не став скасовувати візит до Москви після вбивства посла в Анкарі Росії Андрія Карлова. У понеділок ввечері його застрелив турецький поліцейський, вигукуючи гасла про Сирію і Алеппо.