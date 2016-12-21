У Росії горів атомний криголам "Ямал"
13:02, 21 грудня 2016Світ
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У Мурманську на атомному криголамі «Ямал», що знаходиться на підприємстві «Атомфлот», сталася нештатна ситуація.
Займання сталося на атомному криголамі «Ямал» / Навігація
Про це повідомляє "Газета.Ru".
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До прибуття фахівців МНС на місце ситуація була усунена власними силами працівників підприємства», - йдеться в повідомленні.
У МНС РФ запевняють, що радіаційної небезпеки немає.
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