У Росії горів атомний криголам "Ямал"

У Мурманську на атомному криголамі «Ямал», що знаходиться на підприємстві «Атомфлот», сталася нештатна ситуація.

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