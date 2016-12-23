Ми будемо кращими за них: Трамп впевнений у перемозі США в разі "гонки ядерних озброєнь"

Про це він сказав в коментарі журналістам телеканалу MSNBC, які процитували його слова у прямому ефірі в програмі “Morning Joe”.

Зокрема, Трампа попросили прояснити його повідомлення про зміцнення ядерного потенціалу США у Twitter, яке він написав 22 грудня.

Вчора, 22 грудня, Трамп заявив: "Сполучені Штати повинні значно зміцнити та розширити свій ядерний потенціал до того часу, як світ прийде до тями стосовно ядерної зброї".

При цьому журналісти телеканалу відзначили, що отримали від Трампа таку відповідь, якої вони не очікували від нього почути.

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"Нехай це буде гонка озброєнь", - заявив Трамп.

"Ми будемо кращими за них на кожному шляху та протримаємося довше", - наголосив Трамп.

При цьому, за словами ведучих телеканалу, незрозуміло, чи ці слова є відкритою пропозицією до початку гонки озброєнь, чи це мессидж, який Трамп намагається надіслати президенту Росії Федерації Володимиру Путіну.

Як повідомляв УНІАН, Путін вчора на розширеному засіданні колегії Міноборони оголосив Росію сильнішою за будь-якого «потенційного агресора». Водночас він наголосив, що РФ багато потрібно зробити по лінії зміцнення ядерної тріади, вдосконалення системи попередження про ракетний напад і системи розвідки та зв'язку, а також у повітряно-космічних військах і ще більше - на морі та в сухопутних військах.

27 вересня 2016 року кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон під час перших теледебатів із своїм опонентом від Республіканської партії Трампом розкритикувала його позицію щодо ядерної зброї.

Як заявила Клінтон, найгірше, що їй доводилося чути із заяв Трампа, стосувалося ядерної зброї.

"Він неодноразово казав, що його не хвилює, якщо інші країни отримають ядерну зброю: Японія, Південна Корея і навіть Саудівська Аравія. Політика Сполучених Штатів, демократів і республіканців, була такою, щоб робити все, що ми можемо, для скорочення поширення ядерної зброї", - наголосила Клінтон.

"Він навіть казав: "Якщо буде ядерна війна на сході Азії, ви знаєте, це буде нормально...". І насправді, його безцеремонне ставлення щодо ядерної зброї викликає настільки глибоке занепокоєння, що це є першою загрозою, з якою ми стикаємося у світі. І це стає особливо загрозливим, якщо терористи коли-небудь отримають у свої руки нові ядерні матеріали", - додала кандидат від демократів.

У зв'язку з цим вона заявила, що чоловік, якого можна провокувати повідомленням у Twitter, "не повинен тримати свої пальці поблизу ядерних кодів".