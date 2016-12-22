Путін назвав Росію сильнішою за будь-якого "потенційного агресора" і закликав не розслаблятися

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні розширеної колегії Міноборони Росії.

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«Вже сьогодні з урахуванням дуже багатьох чинників, включаючи не лише військові, а й нашу історію, географію, внутрішній стан російського суспільства, можна з упевненістю сказати: на сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора. За будь-кого», - заявив Путін.

«Водночас хотів би звернути вашу увагу на те, що, якщо ми дозволимо собі хоча б на хвилину розслабитися, допустити хоча б один істотний збій в модернізації армії і флоту, у підготовці військ, ситуація може дуже швидко змінитися з урахуванням швидкості подій, що відбуваються у світі. Ми навіть не встигнемо помітити. Тому від вас дуже багато залежить у продовженні роботи, яка розпочата і проводиться протягом останніх років», - додав він.

Путін підкреслив, що РФ багато потрібно зробити по лінії зміцнення ядерної тріади, вдосконалення системи попередження про ракетний напад і системи розвідки і зв'язку, а також у повітряно-космічних військах і ще більше - на море і у сухопутних військах.