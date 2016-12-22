Трамп вважає, що США повинні розширити ядерний потенціал доки "світ прийде до тями щодо ядерної зброї"

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що країна повинна розширити та зміцнити свій ядерний потенціал. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп наголосив, що США повинні піти на такий крок, поки світ «прийде до тями щодо ядерної зброї».

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"Сполучені Штати повинні значно зміцнити та розширити свої ядерні можливості до того часу, коли світ прийде до тями щодо ядерної зброї" – написав Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Нагадаємо, службова записка Пентагону з викладом основних "оборонних пріоритетів" нової адміністрації Трампа не включає в себе будь-яких згадок про Росію, яка була визначена старшими військовими посадовими особами як загроза № 1 для Сполучених Штатів.

Протягом багатьох років вищі посадові особи в міністерстві оборони і розвідувальних службах називали Росію головною загрозою через її великий ядерний арсенал, високі можливості у веденні кібервійни, модернізовану армію, а також готовність кинути виклик Сполученим Штатам і їхнім союзникам на Близькому Сході, у Східній Європі та інших регіонах, зазначає видання.