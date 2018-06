Трамп вважає, що США повинні розширити ядерний потенціал доки "світ прийде до тями щодо ядерної зброї"

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що країна повинна розширити та зміцнити свій ядерний потенціал. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп наголосив, що США повинні піти на такий крок, поки світ «прийде до тями щодо ядерної зброї».

Читайте такожКНДР може провести ядерні випробування найближчими днями: на полігоні зафіксовано активність (знімки)

"Сполучені Штати повинні значно зміцнити та розширити свої ядерні можливості до того часу, коли світ прийде до тями щодо ядерної зброї" – написав Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes