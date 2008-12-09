Вступ Росії до ОПЕК недоцільний

ТНК-ВР вважає недоцільним вступ Росії до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), заявив журналістам віце-президент компанії Джонатан Коллек.

"Вступ Росії до ОПЕК нелогічний і неефективний з економічного погляду", - сказав він.

Президент ОПЕК Шакиб Хеліль 2 грудня висловився за розширення картелю і запросив до нього Росію, Норвегію і Мексику. На думку голови ОПЕК, ці нафтовидобувні країни повинні "висловити солідарність" з організацією або шляхом входження в її склад, або за прикладом картелю скоротивши видобуток "чорного золота", щоб зупинити падіння цін на світовому нафтовому ринку.

За словами віце-президента ТНК-ВР, для того, щоб Росія могла в рамках ОПЕК брати участь у діях зі зниження видобутку нафти, довелося б змінювати російську систему галузі. При цьому Коллек вважає, що ОПЕК не є ефективним механізмом для впливу цін на нафту.

"ОПЕК не виявила себе як особливо ефективна організація та механізм впливу на ціни", - сказав він. На думку віце-президента, навіть якщо найближчим часом ОПЕК ухвалить рішення про серйозне скорочення видобутку, це не матиме значного впливу на ринок нафти.

"Ціна на ринку нафти сьогодні більше є результатом емоцій, а не економічної логіки", - сказав він.

При цьому Коллек вважає за доцільне підтримувати контакти між Росією і ОПЕК.

РІА “Новости”