ЄС закликає Росію і Україну вирішити газову суперечку

Єврокомісія закликає Росію і Україну вирішити їх газову суперечку «раз і назавжди». Про це заявив представник комісії, передає Reuters.

«Єврокомісар (з енергетики Андріс ПІЄБАЛГС – УНІАН) закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їх двосторонні проблеми раз і назавжди, якомога швидше», - сказав його прес-секретар, додавши, що Єврокомісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи.

Європа, що на чверть залежить від поставок російського газу, одержує велику частину "блакитного палива" за системою трубопроводів, що йдуть через Україну. У січні 2006 року РФ обмежувала подачу газу Україні через неузгоджену ціну на майбутній рік, брак якого Київ добирав з експортних поставок у Європу.

У вівторок в Москві проходять переговори між керівниками «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ і НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ. Проте результати поки що невідомі.

В даний час «Нафтогаз» одержує газ по 179,5 дол. за тис. куб. м при середній ціні в Європі 500 дол. за тис. куб. м, і «Газпром» раніше попереджав, що невиконання меморандуму призведе до підвищення ціни на газ до 400 дол. за тис. куб. м вже з 2009 року.