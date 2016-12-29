Канадець побився з пумою, щоб урятувати свого собаку

Пума напала на собаку жителя канадської провінції Альберта 31-річного Вільяма Гібба, коли він їхав на роботу зі своїм братом і зупинився, щоб випити кави. Про це пише канадське видання Globalnews.ca.

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«Я відпустив собаку в туалет із машини, але не пройшло і півхвилини, як вона почала скавучати. Я пішов подивитися, що відбувається, і побачив щось чорне, що обвилося навколо неї, я навіть не знаю, що це було. Я підійшов і вдарив тварюку в голову. Врешті-решт виявилося, що це пума», - розповідає власник хаскі.

«Я схопив собаку лівою рукою й ударив кішку правою. Я намагався тримати її подалі від себе. У мене маленька подряпина на зап'ясті, більше нічого», - додав він.

Дику тварину вдалося відлякати криками і шумом, пізніше брати повідомили про неї відповідні служби.

У 80-кілограмового улюбленця залишилося дві великі рани на грудях, чотири колоті рани на шиї і кілька подряпин, але його життю нічого не загрожує.