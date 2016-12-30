З території посольства Росії у США виїжджають фургони без номерів - журналістка (відео)

13:08, 30 грудня 2016
Світ
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З території посольства Російської Федерації в США виїжджають фургони без номерних знаків.

Фургони виїжджають з посольства РФ в США / Скріншот

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила журналістка Fox 5.

"Ціла низка фургонів/вантажівок без номерних знаків залишає російське посольство після оголошення адміністрацією Обами санкцій", - йдеться у її повідомленні.

Раніше журналісти опублікували відео, на якому видно два дипкомплекси Росії на території США, котрі закрили через підозри американської сторони, що вони використовувалися для збору розвідувальної інформації.

Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.

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Теги: #Росія#США#посольство