З території посольства Росії у США виїжджають фургони без номерів - журналістка (відео)

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила журналістка Fox 5.

"Ціла низка фургонів/вантажівок без номерних знаків залишає російське посольство після оголошення адміністрацією Обами санкцій", - йдеться у її повідомленні.

A number of unmarked vans/trucks leaving Ukrainian Embassy since Обама Administration announced sanctions @fox5dcpic.twitter.com/VjVI3l2vcC — Lauren DeMarco FOX 5 (@ldemarcofox5) December 29, 2016

Раніше журналісти опублікували відео, на якому видно два дипкомплекси Росії на території США, котрі закрили через підозри американської сторони, що вони використовувалися для збору розвідувальної інформації.

Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.