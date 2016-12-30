В парламенті Туреччини погодили розширення влади Ердогана

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на Turkish Minute.

"Парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані правлячою партією Справедливості і розвитку, що прокладають шлях до президентської системи на тлі побоювань щодо одноосібної влади", - йдеться в повідомленні.

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Заплановані конституційні поправки передбачають розширення повноважень президента, який одноособово буде очолювати виконавчу гілку влади.

Президент буде призначати віце-президентів і міністрів.

З конституційними поправками, затвердженими в п'ятницю, президент буде мати право розпускати парламент.

Президент також буде мати право оголошувати надзвичайний стан без згоди парламенту.