У Конгресі США можуть подати більш жорсткий пакет санкцій проти РФ

Про це заявив член палати представників від Демократичної партії Адам Шифф в інтерв'ю ABC, передає РБК.

"Ми думаємо, що повинно бути зроблено більше. Ми не думаємо, що, відверто кажучи, вжиті достатні кроки для стримування. Ви побачите підтримку більш жорстких санкцій з боку обох партій в Конгресі", - підкреслив він.

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"Ви побачите, що і демократи, і республіканці - такі, як Джон Маккейн і Ліндсі Грем - разом представлять пакет більш жорстких санкцій", - додав він.

Крім того, Шифф, який входить до комітету у справах розвідки в палаті представників, зазначив, що Трамп ставить під сумнів звіти російських спецслужб про кібератаки.

"Якщо він хоче мати хоч якийсь авторитет як президент, йому необхідно припинити так говорити. Він повинен припинити очорнювати розвідку. Він повинен розраховувати на неї. Йому доведеться розраховувати на неї", - підкреслив член палати представників.