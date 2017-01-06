CNN: Розвідслужби США знайшли посередника між WikiLeaks і Росією, яка зливала інформацію

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі із змістом доповіді, який напередодні був переданий президенту США Бараку Обамі.

При цьому телеканал не призводить імен, а також будь-яких доказів на користь цієї версії американських розвідників.

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Раніше офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що президент США Барак Обама ознайомився з представленими розвідкою доповіддю про «втручання» в Росії американські президентські вибори і не планує робити заяв за фактом отримання документа.

Несекретна версія доповіді, обсяг якої склав більше 50 сторінок, буде оприлюднено на початку наступного тижня.