CNN: Розвідслужби США знайшли посередника між WikiLeaks і Росією, яка зливала інформацію
03:13, 06 січня 2017Світ
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Розвідувальні служби США стверджують, що вони нібито знайшли посередників між Росією і сайтом WikiLeaks, які передали документи Демократичної партії США для публікації.
Wikileaks / www.theguardian.com
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі із змістом доповіді, який напередодні був переданий президенту США Бараку Обамі.
При цьому телеканал не призводить імен, а також будь-яких доказів на користь цієї версії американських розвідників.
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Раніше офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що президент США Барак Обама ознайомився з представленими розвідкою доповіддю про «втручання» в Росії американські президентські вибори і не планує робити заяв за фактом отримання документа.
Несекретна версія доповіді, обсяг якої склав більше 50 сторінок, буде оприлюднено на початку наступного тижня.
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