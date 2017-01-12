У США в ДТП потрапив шкільний автобус

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Boston Globe.

Шкільний автобус перекинувся через обмежувальну огорожу на автостраді, коли перевозив учнів з середньої школи. У момент аварії в автобусі перебували 22 дітей, які були доставлені до лікарні.

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Повідомляється, що десятеро з них отримали незначні травми, інші дванадцять пройшли медичне обстеження в якості запобіжного заходу. Дітей прийняли три лікарні. На щастя, ніхто не загинув.

За інформацією поліції, автобус виїхав за межі автостради та перекинувся після того, як його вдарив пікап. Водії автобусу та пікапу не були госпіталізовані. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, 21 листопада внаслідок аварії шкільного автобуса в американському штаті Теннессі постраждали 23 дітей, також повідомлялося про шістьох загиблих.