У США в ДТП потрапив шкільний автобус, є загиблі (фото)

01:31, 22 листопада 2016
Світ
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Внаслідок аварії шкільного автобуса в американському штаті Теннессі постраждали 23 дітей, є загиблі.

twitter.com/ChattFireDept

Про це повідомляє місцева поліція на сторінці в Twitter.

Зокрема, відомо, що 23 дітей доставили до лікарні з різними травмами.

В поліції також підтвердили, що внаслідок ДТП є "кілька смертей", однак точну кількість поки не називають.

За даними прокурора округу Гамільтон Ніла Пінкстона, в аварії загинули 6 дітей. П'ятеро з них - на місці ДТП, ще одна дитина померла в лікарні, передає Times Free Press.

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twitter.com/ChattFireDept

Інцидент трапився в місті Чаттануґа, що в американському штаті Теннессі.

В поліції зазначили, що водій автобуса був допитаний, він співпрацює із слідством.

twitter.com/ChattFireDept

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