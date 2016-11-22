У США в ДТП потрапив шкільний автобус, є загиблі (фото)

Про це повідомляє місцева поліція на сторінці в Twitter.

Зокрема, відомо, що 23 дітей доставили до лікарні з різними травмами.

В поліції також підтвердили, що внаслідок ДТП є "кілька смертей", однак точну кількість поки не називають.

За даними прокурора округу Гамільтон Ніла Пінкстона, в аварії загинули 6 дітей. П'ятеро з них - на місці ДТП, ще одна дитина померла в лікарні, передає Times Free Press.

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Інцидент трапився в місті Чаттануґа, що в американському штаті Теннессі.

В поліції зазначили, що водій автобуса був допитаний, він співпрацює із слідством.

Раніше УНІАН повідомляв, що в штаті Алабама (США) через вибух на газопроводі Colonial Pipeline оголошено надзвичайний стан. В результаті вибуху на газопроводі Colonial Pipeline загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.