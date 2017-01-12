У Путіна висловили свої сподівання щодо відносин з Трампом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Президент Путін своїми діями і в своїх заявах чітко і недвозначно демонструє готовність поважати наших партнерів. Але ця повага може бути лише взаємною, односторонньою вона бути не може», - наголосив він.

Пєсков зазначив, що взаємної поваги у відносинах РФ і США має бути «набагато більше».

«Дійсно в Москві сподіваються, що наші президенти порозуміються, принаймні пан Трамп говорив про готовність вести діалог. Це не означає, що це готовність погодитися у всьому один з одним, навряд чи це можливо, і такого у Москві не очікують, але вести діалог – це те, на що можна сподіватися і дасть змогу нам шукати вихід з багатьох складних ситуацій», - додав прес-секретар російського президента.

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня Трамп заявив, що Росії потрібно дати шанс для поліпшення відносин з США.

«Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю це активом, а не пасивом. Насправді, тому що у нас жахливі відносини з Росією. Росія може дійсно допомагати нам боротися з ІД, яка зараз є головною загрозою... Я не знаю, як у мене складатимуться відносини з Путіним. Сподіваюся, що будуть. Але також є великий шанс, що цього не станеться», - зазначив Трамп.

«Ви думаєте, що Гілларі жорсткіше б ставилася до Путіна, ніж я?» - додав Трамп.