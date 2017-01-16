Трамп допустив зняття санкцій з Росії за умови скорочення ядерних арсеналів

Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Times, передає Бі-Бі-Сі.

Трамп в інтерв'ю також розкритикував російську кампанію в Сирії, заявивши, що вона призвела до жахливої гуманітарної ситуації.

"Проти Росії введені санкції - давайте подивимося, чи не можна досягти хороших домовленостей з Росією", - цитує обраного президента Times.

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"Для початку, я вважаю, що ядерну зброю треба скорочувати і скорочувати дуже суттєво, це могло б бути складовою частиною цього процесу. Однак Росія зараз сильно страждає через санкції, а я думаю, що може статися щось таке, від чого багато людей виграють", - сказав Трамп

Трамп заявив, що розпочне свою діяльність на посту президента США з того, що буде довіряти Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, але довго це може і не продовжитися.

Меркель він розкритикував за "катастрофічну помилку", яку вона зробила, дозволивши мільйонів мігрантів приїхати в Німеччину.

Він заявив, що всього через кілька тижнів після вступу на свою посаду запропонує Великобританії "справедливу" угоду, щоб зробити вихід країни з ЄС "великою справою". Він також запросив прем'єр-міністра країни Терезу Мей відразу ж після свого вступу на посаду відвідати Білий дім.

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Трамп вважає, що інші країни слідом за Великобританією будуть залишати ЄС, так як Євросоюзу великої шкоди завдала міграційна криза.

Він також обіцяв зміцнити кордони США, в тому числі шляхом обмежень на в'їзд європейців, а також жорсткої перевірки всіх вихідців, хто в'їжджає в США з країн, де поширений ісламський тероризм.

Трамп також розкритикував зовнішню політику США, заявивши, що рішення про вторгнення в Ірак, ймовірно, є найгіршим рішенням в історії країни, а справи в Афганістані йдуть досить погано.