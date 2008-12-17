Сомалійські пірати захопили яхту

Сомалійські пірати вчора захопили яхту з двома моряками на борту.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

"Яхту захопили в Аденській затоці", - повідомив агентству голова кенійського відділення Програми допомоги східноафриканським мореплавцям Ендрю МВАНГУРА.

Він уточнив, що немає інформації про національність членів екіпажа яхти.

Також у вівторок сомалійські пірати захопили турецький суховантаж і малайзійську баржу, яку експлуатує французька нафтова компанія Total.

Агентство зазначає, що активізація діяльності піратів відбулася незабаром після ухвалення Радбезом ООН резолюції, яка санкціонує застосування сили проти піратів та їхніх спільників не тільки на морі, а й на території Сомалі, а також у повітряному просторі цієї країни.

Влада Сомалі не може впоратися з проблемами піратства через громадянську війну в країні, яка триває вже понад 15 років . За оцінками ООН, доходи піратів від незаконного промислу цього року можуть сягати 150 млн. дол.