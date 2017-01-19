Посол Польщі в Україні вважає антиукраїнській інцидент під час маршу у Перемишлі провокацією, "в якій є рука Кремля" (виправлена інформація)

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає антиукраїнській інцидент, який стався під час проведення маршу у Перемишлі 10 грудня 2016 року, провокацією, «в якій є рука Кремля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні прес-клубу «Дипломати без краваток» у Києві.

«Сьогодні у нас ситуація така, що Перемишль стає містом провокацій. Механізм такий самий, як у російській гібридній війні. Є якась демонстрація і хтось крикнув: «Смерть українцям!», 10 хвилин - і фільм є в соціальних мережах. А потім із соцмереж він потрапляє у медіа. Ефект такий, як хотіли провокатори. Всі про це кажуть, і є проблема українсько-польських відносин», - заявив Пєкло.

Водночас, наголосив посол, проблем у відносинах поляків та українців немає. «У Польщі є мільйон українців, які працюють і навчаються, і взагалі проблем немає», - додав Пєкло.

Він також вважає, що до провокацій під час маршу в Перемишлі причетна Москва. «Рука Кремля є. Моя думка така, що для Кремля, для путінської Росії не так просто будувати прокремлівські лоббі в Польщі і Україні, особливо після анексії Криму і війни на Донбасі. Що можна зробити? Найкраще - це посварити поляків та українців, і це можна просто зробити через історію пам’яті», - сказав Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, у Перемишлі 10 грудня відбувся “Марш перемиських і львівських орлят”, що проводиться на вшанування учасників битви під Нижанковичами у 1918 році, серед яких була польська патріотична молодь з Перемишля і околиць.

Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників закричав польською мовою: «Смерть українцям!».

Посол у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Україна вимагає провести розслідування антиукраїнського інциденту під час маршу в Перемишлі.

У свою чергу, посольство Польщі в Україні у листі УНІАН висловило обурення неточністю в інформації УНІАН, зокрема, стосовно проблеми, яка мала місце 17 січня ц.р. (йдеться про те, що мер польського Перемишля Роберт Хома заявив про заборону відвідувати Україну – УНІАН), де у бекграунді новини через помилку журналіста містився некоректний висновок із слів посла про те, що «посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що марш в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».

«У грудні 2016 р. Пан посол Я.Пєкло коментував конкретну ситуацію, що мала місце під час проведення Маршу 10.12.2016 р., а не марш сам по собі, який ніяк не може бути провокацією, оскільки є традицією із вшанування учасників визвольних змагань за польську незалежність», - наголосили у посольстві.