Кандидат на пост голови Мінфіну США заявив про "стовідсоткову" підтримку санкцій проти РФ

Про це він заявив, виступаючи в четвер на слуханнях у сенаті, передає телеканал CNBC.

Мнучін пообіцяв підтримати санкції проти Росії, але не виключив їх ослаблення у разі укладення "угоди з Москвою".

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На питання, чи підтримує він санкції, Мнучін сказав: "На 100%".

"Обраний президент чітко дав зрозуміти, що він змінить санкції тільки тоді, коли вдасться укласти "кращу угоду", коли ми отримаємо відповідь", - додав Мнучін.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.