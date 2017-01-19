Кандидат на пост голови Мінфіну США заявив про "стовідсоткову" підтримку санкцій проти РФ
23:41, 19 січня 2017Світ
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Кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що підтримує санкції проти Росії "на 100%".
Стівен Мнучін / REUTERS
Про це він заявив, виступаючи в четвер на слуханнях у сенаті, передає телеканал CNBC.
Мнучін пообіцяв підтримати санкції проти Росії, але не виключив їх ослаблення у разі укладення "угоди з Москвою".
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На питання, чи підтримує він санкції, Мнучін сказав: "На 100%".
"Обраний президент чітко дав зрозуміти, що він змінить санкції тільки тоді, коли вдасться укласти "кращу угоду", коли ми отримаємо відповідь", - додав Мнучін.
Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
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