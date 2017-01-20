У Стамбулі обстріляли офіс правлячої партії та будівлю Управління безпеки

Про обстрілі офісу партії повідомив заступник голови партії Мехмет Мусу, передає РБК з посиланням на місцевий телеканал NTV.

За його словами, поранених і загиблих в результаті атаки немає. На місце події, як повідомив Муса, були викликані експерти по знешкодженню вибухових пристроїв.

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Операцію по затриманню зловмисників почали турецькі правоохоронці, повідомляє NTV.

Як уточнив співрозмовник видання, напад, за його даними, було організовано представниками Революційної народної визвольної партії (DHKP-C), визнаної у Туреччині забороненою.

Про це, як пише телеканал, вже повідомили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який, у свою чергу, засудив атаку на будівлю правлячої партії.

Крім цього, в Стамбулі невідомі обстріляли будівлю Управління безпеки з гранатомета, повідомляє CNN Turk.

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За інформацією телеканалу, інцидент стався в п'ятницю ввечері, 20 січня. Снаряд влучив в стіну будівлі, яка розташована на вулиці Ватан.

Правоохоронні органи почали спецоперацію по розшуку нападників, пише агентство DHA.

За словами губернатора Стамбула Васипа Шахіна, в результаті інциденту ніхто не постраждав.