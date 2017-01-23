Сенатори США хочуть заборонити Трампу послаблювати санкції проти Росії

Як повідомив в інтерв'ю телеканалу ABC лідер демократів в сенаті Чак Шумер, законодавці побоюються, що адміністрація Трампа може скасувати санкції в обмін на скорочення ядерних озброєнь з боку Росії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Якщо ми скасуємо санкції, то ми скажемо Росії: "Давайте, продовжуйте втручатися в наші вибори і робити інші погані речі. Це дасть такий же сигнал Китаю та Ірану. Це буде жахливо", - сказав Шумер.

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За його словами, документ підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Раніше обидва вони критикували риторику Трампа щодо Росії. Як очікується, законопроект буде внесений до конгресу вже наступного тижня.

Шумер також розкритикував промову Трампа на церемонії інавгурації і зазначив, що президент використовував "популістську риторику, щоб приховати праву порядку денного" своєї адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.