Трамп доручив Пентагону знайти нових союзників для боротьби з ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп має намір створити новий план боротьби з «Ісламською державою», у якому Пентагон буде більш агресивно використовувати вогневу міць і американський військовий контингент. Про це йдеться в президентському меморандумі, який цитує Reuters.

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«Я вважаю, що він буде успішним, це велика справа», - зазначив Трамп, підписуючи указ, що зобов'язує Пентагон, об'єднаний комітет начальників штабів та інші відомства протягом 30 днів представити попередній план знищення ІД.

Згідно з указом, експерти повинні будуть порекомендувати необхідні зміни поточної політики, знайти нових партнерів по коаліції і затвердити механізм перекривання джерел фінансування «Ісламської держави». Також необхідно буде представити детальну стратегію фінансування цього плану.

У свою чергу чиновники, які побажали залишитися неназваними, засумнівалися в тому, що стратегія боротьби з ІД Барака Обами – опора на місцеві сили – суттєво зміниться.

Як відомо, перемога над терористами ІД, була однією з ключових тем передвиборної кампанії Дональда Трампа. При цьому він уникав говорити про те, як саме збирається знищити угруповання.