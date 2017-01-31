Випробування Іраном балістичної ракети: РБ ООН проведе екстрену нараду

Як передає РБК, екстрена нарада була ініційована США, щоб обговорити запуск Іраном ракети середньої дальності всупереч міжнародним домовленостям. У нараді візьме участь постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав Радбез «негайно відреагувати на дії Ірану, які становлять загрозу не тільки Ізраїлю, але і всьому Близькому Сходу».

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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявляв, що подробиці випробувань, проведених Іраном, поки не відомі.

Як повідомляли Fox News і Reuters з посиланням на неназваних чиновників в США, Іран провів випробування балістичної ракети 29 січня, у неділю, на полігоні в 140 км від Тегерана. Була запущена ракета середньої дальності, яка пролетіла 965 км і вибухнула.

Резолюція ООН 2231 закликає Тегеран не проводити випробування балістичних ракет протягом восьми років. Дані рекомендації вступили в силу 20 липня 2015 року.