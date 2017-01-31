Іран вдруге випробував балістичну ракету середньої дальності - ЗМІ

Про це повідомляє Fox News з посиланням на представника Пентагону.

Наголошується, що запуск відбувся минулої неділі, 29 січня, на полігоні, розташованому приблизно в 225 км від Тегерана, неподалік від міста Семнан. Ракета пролетіла близько 965 км, після чого вибухнула.

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"Це вже другий випадок, коли Іран порушує волю міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що резолюція 2231 Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 року містить заклик до Ірану не проводити подібні випробування. Однак, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства, Іран здійснив подібний запуск в липні минулого року.