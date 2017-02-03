В торговому павільйоні у передмісті Парижа прогримів вибух, є поранені
03:14, 03 лютого 2017Світ
297 0
У містечку Нуазі-ле-Гран поблизу Парижа увечері 2 лютого прогримів вибух.
leparisien.fr
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Parisien.
Відзначається, що вибух стався в торговому павільйоні. Причиною інциденту став вибух газового балона.
Читайте такожВ житловому комплексі у східній частині Лондона стався вибух
В результаті події критичні поранення отримав чоловік, його госпіталізували.
Як повідомляє LCI, крім чоловіка, також легкі поранення отримали ще чотири людини.
Крім того, видання пише, що сталися два вибухи - два газових балони вибухнули з інтервалом в кілька хвилин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter