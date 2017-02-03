В торговому павільйоні у передмісті Парижа прогримів вибух, є поранені

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Parisien.

Відзначається, що вибух стався в торговому павільйоні. Причиною інциденту став вибух газового балона.

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В результаті події критичні поранення отримав чоловік, його госпіталізували.

Як повідомляє LCI, крім чоловіка, також легкі поранення отримали ще чотири людини.

Крім того, видання пише, що сталися два вибухи - два газових балони вибухнули з інтервалом в кілька хвилин.