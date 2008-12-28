Близький Схід на порозі нової інтифади: загинули 229 мешканців Ґази

Близький Схід на порозі нової інтифади - повстання палестинського народу. Звідучора Ізраїль обстрілює об`єкти угруповання ХАМАС у секторі Газа. Бойовики - стріляють у відповідь і закликають до опору палестинців із західного берегу річки Йордан. Поки що вони не приєдналися до військових дій. Як посадити сторони за стіл переговорів - не знає ніхто. Ліга Арабських держав зібралася на нараду. Триває засідання Ради Безпеки ООН.

Як передає 5 канал, ця доба стала найкривавішою в історії палестино-ізраїльського конфлікту. Загинули понад дві сотні людей. Сімсот палестинців зазнали поранень. Основною мішенню ізраїльської авіації та ракет були бойовики угруповання ХАМАС. Однак, постраждали і цивільні. Окрім складів зброї, обстріляли лікарню, мечеть та телевізійну студію. Мета Тель-Авіва знищити - або хоча б усунути від влади у Ґазі - радикальних ісламістів.

Е.Ольмерт, прем`єр-міністр Ізраїлю: "Це не буде легко, це триватиме не один день, але одну річ я повинен чітко прояснити - ми не воюємо з мешканцями Ґази. І тому хочу звернутися до усіх них. Ви, жителі сектора Ґаза, не є нашими ворогами. Наші вороги - ХАМАС, Джихад та інші терористичні організації. Вони втягнули Вас у біду, і намагаються таку ж біду вчинити і з ізраїльтянами. Наша єдина мета - зробити все, щоб зупинити їх".

ХАМАС відповів на атаку ракетним обстрілом. Загинув один ізраїльтянин. Більшого без запасів техніки та зброї палестинці зробити не змогли. А тому нині покладаються більше на силу слова, аніж на власні війська. Лідери ХАМАСу розповідають про страждання свого народу на весь світ.

Ісмаїл Ханія, лідер угруповання ХАМАС: "Вулиці Ґази залиті кров`ю... Постраждав кожен будинок, кожна родина. Наші лікарні не можуть впоратися із величезною кількістю поранених - усе через жахливий злочин, скоєний сіоністами. .. Ізраїль хоче знищити історичний опір нашого народу. Однак, навіть убивши ТИСЯЧУ палестинців, нашого духу вони не зламають!".

Мета ХАМАСу - стерти Ізраїль з лиця землі, створивши на його місці єдину державу для палестинського народу. Два роки тому угруповання перемогло у парламентських виборах в Палестинській автономії. Через конфлікт із президентом мусило відступити до Ґази. Звідти неодноразово атакувало Ізраїльські території, покладаючись на підтримку радикальних сусідів.

Махмуд Ахмадінеджад, президент Ірану: "Ізраїль і весь західний світ котяться до прірви, дуже швидко. Зараз ми ведемо переговори із сусідніми державами, і будемо їх продовжувати. Ліга Арабських Держав планує зібратися на нараду. Це покаже нашу єдність і силу".

Гордон Джондро, речник Білого Дому: "Сполучені Штати покладають відповідальність за порушення мирної угоди на ХАМАС. Перемир`я треба поновити негайно. Нас також дуже непокоїть гуманітарна ситуація у Ґазі. Про людей має подбати кожна сторона конфлікту".

Рада Безпеки Організації об`єднаних Націй вже зібралася на термінове засідання. На закритих консультаціях нині обговорюють проект заяви голови Радбезу. Документ містить заклики до Ізраїля - згорнути військову операцію - і до палестинців - припинити обстріли ізраїльських територій. А також - терміново відкрити пункти пропуску для доступу гуманітарих вантажів у Ґазу.