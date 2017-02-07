У студії звукозапису в Кельні стався вибух
05:25, 07 лютого 2017Світ
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У центрі Кельна стався вибух газових балонів у двоповерховій будівлі, де розташована студія звукозапису, у результаті чого постраждали дві людини.
У студії звукозапису в Кельні стався вибух / скріншот відео
Про це повідомляє німецьке видання Stuttgarter Zeitung, передає РБК-Україна.
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Згідно з інформацією видання, обидва постраждалих отримали серйозні поранення. Один з них перебуває в критичному стані.
За даними поліції, вибух прогримів у підвалі будівлі, сусідні будинки в результаті вибуху не постраждали.
Правоохоронні органи з'ясовують причини події.
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