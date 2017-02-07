У студії звукозапису в Кельні стався вибух

Про це повідомляє німецьке видання Stuttgarter Zeitung, передає РБК-Україна.

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Згідно з інформацією видання, обидва постраждалих отримали серйозні поранення. Один з них перебуває в критичному стані.

За даними поліції, вибух прогримів у підвалі будівлі, сусідні будинки в результаті вибуху не постраждали.

Правоохоронні органи з'ясовують причини події.