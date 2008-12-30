У Греції прибиральниці закидали поліцейських камінням
08:18, 30 грудня 2008Світ
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Чергова демонстрація
У Греції прибиральниці провели демонстрацію, під час якої дістали травми четверо поліцейських.
В ході акції протесту в афінській гавані Пірей близько 300 прибиральниць закидали вартових порядку камінням і палицями, повідомляє NEWSru.
Прибиральниці висловлювали свій протест у зв`язку з пораненням їх колеги, іммігрантки з Болгарії. Жінка в результаті нападу невідомих минулого тижня одержала важкі опіки сірчаною кислотою. Її стан оцінюється як важкий.
У зіткненнях постраждали поліцейські, які охороняли будівлю компанії, в якій працювала болгарська іммігрантка.
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