У Греції прибиральниці закидали поліцейських камінням

08:18, 30 грудня 2008
Світ
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Чергова демонстрація

У Греції прибиральниці провели демонстрацію, під час якої дістали травми четверо поліцейських.

В ході акції протесту в афінській гавані Пірей близько 300 прибиральниць закидали вартових порядку камінням і палицями, повідомляє NEWSru.

Прибиральниці висловлювали свій протест у зв`язку з пораненням їх колеги, іммігрантки з Болгарії. Жінка в результаті нападу невідомих минулого тижня одержала важкі опіки сірчаною кислотою. Її стан оцінюється як важкий.

У зіткненнях постраждали поліцейські, які охороняли будівлю компанії, в якій працювала болгарська іммігрантка.

 

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