У ПАР депутати парламенту побилися під час виступу президента (відео)

У парламенті Південно-Африканської Республіки почалася бійка, коли члени опозиції спробували перешкодити виступу президента країни Джейкоба Зуми, повідомляє LB.ua з посиланням на ВВС.

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Члени радикальної партії "Борці за економічну свободу", одягнені в червоне, близько години освистували президента Зуму, не даючи йому продовжувати промову. Пізніше охоронці в білому вивели їх із зали засідань.

Біля стін парламенту поліція використовувала шумові гранати для розгону прихильників опозиції. Опозиція звинувачує Джейкоба Зуму в корупції та кумівстві, він піддається критиці через економічну ситуацію в країні. Під час попереднього послання до нації опозиція вимагала відставки Зуми.