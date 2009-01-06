ЄС вимагає відновлення постачання газу

Чеське президентство в ЄС та Єврокомісія вимагають відновлення постачання газу.

Про це йдеться у спільній заяві чеського президентства та Єврокомісії, текст якої передано УНІАН.

“Чеське головування в ЄС та Єврокомісія вимагають негайно відновити постачання газу до ЄС, а також відновлення двома сторонами переговорів з метою остаточного врегулювання їхнього двосторонньої комерційної суперечки», - зазначається у заяві.

У заяві наголошується, що постачання газу було перервано без будь-яких попереджень, що чітко суперечить запевненням, наданим високопосадовцями Росії та України представникам Європейського Союзу.

«Така ситуація є повністю неприйнятною», - наголошується у заяві.

Чеське президентство також пообіцяло інтенсифікувати діалог з обома сторонами.

Як повідомляв УНІАН, Росія 5 січня ввечері прийняла рішення скоротити обсяг постачання газу через Україну на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорваті та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%.