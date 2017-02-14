У Росії оголосили в розшук екс-депутата Держдуми Вороненкова, який прийняв українське громадянство - ЗМІ

Про це повідомляє КоммерсантЪ.

За даними співрозмовника видання, СК РФ заочно інкримінує колишньому комуністові організацію особливо великого шахрайства - рейдерського захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю $5 млн. Кримінальну справу, обвинуваченим за яким став Вороненков, було порушено в жовтні 2011 року.

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Видання зазначає, що Вороненкова, швидше за все, незабаром заочно заарештують судом і оголосять у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Однак, цілком ймовірно, що в Інтерполі вважатимуть переслідування екс-депутата в Росії політично мотивованим.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.