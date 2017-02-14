Колишній російський депутат порівняв РФ з нацистською Німеччиною й назвав помилкою окупацію Криму

За словами Вороненкова, українцям потрібно відстоювати свою територію, оскільки Росія не зупиниться, передає Цензор.НЕТ.

"Це величезна біда. Ситуація в Росії зараз, як у нацистській Німеччині Гітлера. Всі знали, що він знищує євреїв, але продовжували співпрацювати з ним багато років, роблячи вигляд, що нічого не відбувається... Багато речей зараз тотожні у Росії", - розповів колишній депутат Держдуми в інтерв'ю.

Також Вороненков стверджує, що не голосував за окупацію Криму.

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"Сам я не голосував, за мене голосували карткою. Рішення фракції КПРФ було голосувати за приєднання (окупацію - Ред.) Криму, і вони проголосували карткою замість мене, хоча довіреності на голосування я не давав. Потім я побачив, до яких тяжких наслідків це голосування призвело, і сьогодні вважаю це грубою помилкою. Помилка моя, помилка Росії. І цю помилку треба виправляти", - наголосив він.

За словами Вороненкова, Росія, захопивши Крим, почала вкладати туди величезні гроші.

"Вчинивши агресію проти України, Росія посварилася з усією світовою спільнотою, це було зроблено навіть у порушення федеральних російських законів про референдум. Тепер Росія під санкціями, зростають антиросійські настрої в світі, припинилися інвестиції, доступ до західних кредитних ресурсів", - підсумував він.

Нагадаємо, депутат Державної Думи Російської Федерації 6-го скликання Денис Вороненков і його дружина, також депутат Держдуми РФ, у жовтні 2016 року, ще до закінчення депутатських повноважень, виїхали до України.