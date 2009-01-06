Газовий конфлікт зрикошетив по Польщі

Уряд Польщі може встановити обмеження на споживання газу промисловими підприємствами через скорочення поставок російського газу українською територією. Про це сказав польський віце-міністр Адам ШЕЙНФЕЛЬД у вівторок, 6 січня.

Як повідомляє TVN24, віце-міністр сказав, що пріоритетом уряду є забезпечення поставок газу громадянам.

А.ШЕЙНФЕЛЬД відзначив, що уряд стежить за розвитком українсько-російського газового конфлікту й може прийняти рішення про скорочення поставок газу промисловості вже у вівторок.

Він також назвав обмеження поставок газу промисловості «упереджувальним» кроком. Віце-міністр не уточнив, наскільки можуть бути скорочені поставки.

За його словами, це буде залежати від того, наскільки зменшаться поставки російського газу до Польщі та як довго в країні утримаються низькі температури. Він зауважив, що від можливого скорочення поставок газу найбільше постраждають компанії, котрі використовують газ як промисловий ресурс.

«У першу чергу мова йде про хімічні підприємства та металургійні заводи», - сказав віце-міністр.

А.ШЕЙНФЕЛЬД також підкреслив, що Польща не повинна боятись обмежень з Росії, оскільки є відповідальним та чесним російським клієнтом.

Ситуацію зі скороченням газу віце-міністр назвав «рикошетом конфлікту Росії з Україною».

Як повідомляв УНІАН, польський оператор магістральних газопроводів компанія Gaz-System станом на вечір понеділка, 5 січня, не зафіксувала подальшого зниження поставок газу до Польщі через Україну, які з вечора 2 січня впали на 11%.

Польща продовжує компенсувати недопоставки газу з України, через яку отримує 40% імпортного газу, за рахунок збільшення поставок через Білорусь.

Поляки також неодноразово заявляли, що мають достатньо газу в сховищах, аби забезпечити потреби польської економіки упродовж кількох тижнів.

6 січня російський «Газпром» несподівано скоротив поставки транзитного газу до країн Євросоюзу до 92 млн. кубометрів, хоча 5 січня заявляв про намір протранспортувати понад 220 млн кубометрів.

Український «Нафтогаз» заявив, що тим самим росіяни поставили під загрозу поставки газу до 9 країн ЄС.