В Єврокомісії вважають неадекватними дії Росії

Глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що в Європейській комісії вважають «неадекватними» дії Росії щодо припинення поставок газу через Україну на експорт в країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу .

О.ДУБИНА зазначив, що сьогодні вранці провів телефонну розмову з комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

«Він підтвердив, що дії російської сторони абсолютно незрозумілі й неадекватні», - сказав О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік, проте продовжував здійснювати через українську територію транзит газу європейським споживачам.

Сьогодні вранці Росія повністю припинила поставки газу європейським споживачам через територію України.