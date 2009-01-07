Головам Нафтогазу й Газпрому простіше зустрітися в Брюсселі

Глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА завтра їде до Брюсселя, де може провести зустріч і переговори з главою ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це повідомив УНІАН начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Можливо, що Олег ДУБИНА проведе зустріч з Олексієм МІЛЛЕРОМ завтра в Брюсселі», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що поїздка О.ДУБИНИ до Москви завтра не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, на 8 січня планувалася поїздка О.ДУБИНИ до Москви для проведення газових переговорів.

В той же час, вранці 8 січня має відбутися надзвичайне засідання по газу Комітету з питань закордонних справ Європейського Парламенту в Брюсселі. У цьому засіданні візьме участь О.МІЛЛЕР. Від України – заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Також повідомлялося, що завтра Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зустрінеться з представниками НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Згідно з повідомленням Європарламенту, зустрічі відбудуться після засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

О 13.00 за середньоєвропейським часом Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ зустрінеться з першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКОМ, віце-прем`єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ, міністром енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ, головою Комітет з питань євроінтеграції Верховної Ради Борисом ТАРАСЮКОМ.

Відразу після цього Президент Європарламенту також планує зустрітися з головою правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕРОМ, головою Комітету з питань закордонних справ Держдуми Росії Костянтином КОСАЧОВИМ і головою Комітету з питань енергетики Держдуми Росії Юрієм ЛІПАТОВИМ.