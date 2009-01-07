США поклали провину за газовий конфлікт на Росію

США поклали на Росію провину за газовий конфлікт з Україною, який призвів до істотного скорочення експорту газу європейським споживачам. З відповідними різкими коментарями виступили сьогодні одразу два представники адміністрації Білого дому.

Зокрема, офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд зазначив, що припинення постачань газу в зимовий період населенню є "абсолютно неприйнятним", передає Associated Press. "Ми хочемо, щоб ситуація вирішилася прозорим і діловим способом, і щоб це відбулося якнайшвидше", - зазначив він.

Ще різкішими були вислови радника з національної безпеки США Стівена Хедлі, який попередив, що використання Москвою експорту як інструмент для залякування сусідніх країн негативно позначається на її міжнародному іміджі. За його словами, якщо Росія і далі "загрожуватиме своїм сусідам і маніпулюватиме доступом до енергоресурсів", то їй доведеться забути про якийсь більший вплив на міжнародній арені. Майбутній адміністрації Білого дому на чолі з Бараком Обамою доведеться "балансувати на межі співпраці й конфронтації" з Росією, чиї наміри незрозумілі, але яка виявляє агресивність.

РосБізнесКонсалтинг