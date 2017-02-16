У Туреччині затримали ще одного із підозрюваних у справі вбивства посла Росії
03:02, 16 лютого 2017Світ
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Турецькі ЗМІ повідомляють про затримання нового підозрюваного у справі про вбивство російського посла в Анкарі у грудні 2016 року.
Ілюстрація / REUTERS
Поліція затримала підозрюваного 15 лютого в Анкарі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на державну інформагенцію Туреччини Anadolu.
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За повідомленням Anadolu, влада вважає, що підозрюваний мав телефонну розмову з поліцейським Мевлютом Алтинташем, який 19 грудня 2016 року застрелив посла Росії Андрія Карлова.
22-річний Алтинташ перед тим, як вистелити викрикнув: «Не забудемо Алеппо». Його застрелила поліція.
За повідомленням турецьких ЗМІ, затриманий 15 лютого є одним із чотирьох затриманих у цій справі, серед яких і поліцейські.
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